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سفراء أوروبيون قاطعوا حفلا للسفارة الأمريكية في الاراضي المحتلة

سفراء أوروبيون قاطعوا حفلا للسفارة الأمريكية في الاراضي المحتلة
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

قاطع سفراء أوروبيون حفلا أقامته السفارة الأمريكية في الاراضي المحتلة، نظرا لوجودها في مدينة القدس المحتلة.

العالم-الاحتلال

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إن سفراء عدد من الدول بينها ألمانيا وفرنسا، قاطعوا الحفل الذي نظمته السفارة الأسبوع الماضي، بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة "قرر السفراء مقاطعة الحفل، لأن دولهم لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد نقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس منتصف العام 2018.

وعارضت غالبية دول العالم القرار الأمريكي، مؤكدة على أن موضوع القدس متروك للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

وكان الاحتلال الاسرائيلي قد احتل القدس الشرقية في العام 1967، ثم أعلنت ضمها في خطوة رفضها المجتمع الدولي.

وحتى الآن، لم تنقل سوى 4 دول سفارتها الى القدس وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس.

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