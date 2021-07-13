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مصر.. احالة أوراق مواطنين محكومين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم

مصر.. احالة أوراق مواطنين محكومين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أحالت محكمة جنايات المنيا في مصر أوراق 6 متهمين، منهم 3 حوكموا حضوريا و3 آخرين غيابيا، إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا للنطق بحكم إعدامهم.

العالم- مصر

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة عاقبت أيضا 5 متهمين، بينهم 2 حضوريا والباقون غيابيا، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم، فيما عاقبت المحكمة 37 آخرين، غيابيا وحضوريا، بالسجن المؤبد، في أحداث شغب وعنف بقرية دلجا، ومقتل قبطي يدعى إسكندر قوس صقر يومي 14 و15 من شهر أغسطس 2013 ، وحرق كنيسة دلجا، والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب أحداث فض إعتصامي رابعة والنهضة.

وكانت المحكمة في الجلسة الماضية قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 48 متهما، بينهم 20 محبوسين على ذمة قضية التورط في قتل إسكندر قوس صقر ومحاولة حرق الكنيسة.

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