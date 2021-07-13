العراقيون يشيعون جثامين ضحايا حريق مستشفى الامام الحسين (ع)

العالم-العراق

وجابت عجلات التشييع شوارع المحافظة وصولاً إلى محافظة النجف الأشرف حيث قام الأهالي بحملهم إلى المرقد الطاهر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والطواف به وسط أجواء من الحزن قبل نقل الجثامينِ الى المثوى الاخير.

هذا وأعلنت السلطات العراقية ارتفاع عدد ضحايا حريق المستشفى الى 92 حالة وفاة اضافة الى عشرات الجرحى.

واعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي الحداد الرسمي على أرواح الضحايا، كما امر الكاظمي بتوقيف وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.