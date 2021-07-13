العثور على حطام طائرة إسرائيلية مسيرة شمالي غزة

العالم-فلسطين

وذكرت وكالة "قدس نت" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن مزارعين عثروا، اليوم، على طائرة إسرائيلية دون طيار، في أرض زراعية بمنطقة الندى، والتي تقع شمال بلدة بيت لاهيا، شمالي غزة.

وأكدت الوكالة أن الطائرة الإسرائيلية سقطت خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في شهر مايو/أيار الماضي، والتي امتدت لـ 11 يوما كاملة.

وفي السياق نفسه، أعلن جيش الاحتلال، أمس الاثنين، بدء للمرة الأولى مناورات جوية بالطائرات المسيرة، تستمر لمدة أسبوعين في القاعدة الجوية "بالماخييم" جنوبي تل أبيب، بمشاركة من الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "بدأ اليوم تمرينا دوليا للمسيرات، هو الأول من نوعه بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي، يحمل اسم "الحماة الزرق".

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