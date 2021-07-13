الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العثور على حطام طائرة إسرائيلية مسيرة شمالي غزة

العثور على حطام طائرة إسرائيلية مسيرة شمالي غزة
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن مزارعين عثروا على حطام طائرة مسيرة إسرائيلية، في أرض زراعية، شمال بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وذكرت وكالة "قدس نت" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن مزارعين عثروا، اليوم، على طائرة إسرائيلية دون طيار، في أرض زراعية بمنطقة الندى، والتي تقع شمال بلدة بيت لاهيا، شمالي غزة.

وأكدت الوكالة أن الطائرة الإسرائيلية سقطت خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في شهر مايو/أيار الماضي، والتي امتدت لـ 11 يوما كاملة.

وفي السياق نفسه، أعلن جيش الاحتلال، أمس الاثنين، بدء للمرة الأولى مناورات جوية بالطائرات المسيرة، تستمر لمدة أسبوعين في القاعدة الجوية "بالماخييم" جنوبي تل أبيب، بمشاركة من الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "بدأ اليوم تمرينا دوليا للمسيرات، هو الأول من نوعه بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي، يحمل اسم "الحماة الزرق".

روابط ذات صلة

سرايا القدس: المقاومة الفلسطينية أفشلت عمل القبة الحديدية عبر تكتيكات مغايرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ذي قار.. فاجعة بحجم العراق

العثور على حطام طائرة إسرائيلية مسيرة شمالي غزة

بدء مفاوضات السلام مع طالبان.. وفد أفغاني يتوجه إلى الدوحة الجمعة المقبل

"الدفاع التونسية" تدعو خريجي التخصصات الطبية إلى التجنيد والمشاركة في مكافحة كورونا

السفير خضور: الإجراءات القسرية تعرقل جهود سوريا للنهوض بالقطاع التنموي والصناعي

بالصور.. مظاهرات لمحاسبة المتسببين بحريق مستشفى الناصرية