الحرس الثوري يحبط محاولة تسلل لعناصر معادية للثورة شمال غرب البلاد

العالم - ايران

وافادت العلاقات العامة لمقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" للحرس الثوري في محافظة آذربيجان الغربية في بيان اصدرته الثلاثاء: مساء الاثنين (12 تموز/ يوليو) حاولت خلية من العناصر المعادية للثورة التسلل الى داخل البلاد في المنطقة الحدودية لمدينة اشنوية الا انهم فشلوا في ظل يقظة قوات هذا المقر.

واضاف البيان: ان عناصر الخلية لاذوا بالفرار من المنطقة بعد ان فتحت قوات مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" نيرانها عليهم في الوقت المناسب واشتبكت معهم.

وتقع مدينة اشنوية جنوب محافظة آذربيجان الغربية شمال غرب ايران على امتداد الحدود مع تركيا والعراق.