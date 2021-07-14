محادثات بين رئيسي مجموعتي الصداقة البرلمانية الايرانية البيلاروسية

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء الذي جرى الثلاثاء اكد عموئي اهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الودية بين ايران وبيلاروسيا وقال: ان المحادثات البرلمانية تسهم كثيرا في تسهيل وتسريع التعاون بين الحكومات لذا فان مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية البيلاروسية تبذل جهودها لترسيخ المحادثات والتعاون البرلماني بين البلدين.

واشار الى الحظر الغربي الظالم ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا واكد ضرورة المحادثات بين الجانبين في مختلف المستويات واعلن استعداد الجانب الايراني للارتقاء بمستوى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الى توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الاقتصادي الاوراسي وقال: ان الدول الاعضاء في الاتحاد تمتلك الكثير من الطاقات لتنمية التعاون الاقتصادي الا ان الاطراف التجارية ليست على معرفة تامة بهذه الطاقات لذا فان من مسؤولية مسؤولي البلدين توفير الاجواء والارضية للمحادثات بين القطاعات الخاصة والتعاون فيما بينها في هذا الاطار.

من جانبه أعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البيلاروسية الايرانية عن ارتياحه لزيارة الوفد البرلماني الايراني لبلاده، واعتبر العلاقات البرلمانية بين ايران وبيلاروسيا بأنها توطدت خلال الاعوام الاخيرة مؤكدا ان الجانبين يستطيعان الارتقاء بهذه العلاقات في المرحلة المقبلة على مختلف الصعد.

ووصف سافينيخ العلاقات السياسية بين البلدين بالممتازة، واضاف: انه بالنظر الى ان العلاقات السياسية والصداقة بين البلدين هي في مستوى عال لذلك من المتوقع ان ترتقي العلاقات الاقتصادية والتجارية بالتناسب مع الطاقات الكبيرة التي يمتلكها البلدان في هذه المجالات.

واعتبر تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين ونقل السلع والترانزيت وتنمية العلاقات بين رجال الاعمال والتعاون العلمي والبحثي من المواضيع التي تتابعها بيلاروسيا لتعزيز التعاون مع ايران، مؤكدا على اجراء المحادثات بين المسؤولين المعنيين في كلا البلدين في هذه المجالات.