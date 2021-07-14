غضب واحتجاجات.. هادي ودول العداون يغرقوا الريال اليمني

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ففي سابقة لم يشهدها اليمن من قبل تخطى سعر صرف الدولار الواحد حاجز الـ1000 ريال يمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة المستقيل عبدالربه منصور هادي التي يدعمها تحالف العدوان، الأمر الذي تبعه ارتفاع قياسي في الأسعار، وحذر الكثيرون من دخول البلاد إلى مرحلة مجاعة حقيقية.

النشطاء عبروا عن غضبهم من تدهور الاوضاع وعملوا على إيصال معاناتهم للعالم جراء انهيار العملية الوطنية الريال، وتأثيرات هذا الانهيار على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ومخاطر عدم التدخل لإنقاذ العملة.

واكد نشطاء ان تحالف العدوان السعودي الإماراتي يتعمد تدمير اقتصاد اليمنيين وتجويعهم ليسهل عليه قيادهم وتنفيذ أجنداته على أرضهم. كما واشاروا الى ان المسؤولين في حكومة المستقيل هادي هم ايضا مسؤولون عن تردي الأوضاع المعيشية.

وكتب "Ahmad2020" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تغريدة له : "لا يجوز لنا السكوت على ما يحدث من تدهور للعملة وما سيترتب على ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والأساسية .. لذا لابد لنا من التحرك وقول كلمة الحق وان نقف الى جانب السواد الاعظم من الغالبية المسحوقة من المواطنين البسطاء ..".

فيما غرد " سعد العسل" : "عندما نتكلم عن إنهيار الريال اليمني امام الدولار لانتكلم عن شخص او مسؤول في السجن او في العناية المركزة بل نتكلم عن شعب سيعيش في حالة شبه السجون اثر تفشي الغلاء وإرتفاع الأسعار للسلع بسبب إنهيار الإقتصاد والعملة الوطنية".

وكتب "abowrawof" : "بينما تنهار العمله اليمنية يوما بعد يوم، نسمع ان هناك موظفين او لهم درجات وظيفية فقط بالحكومة ومرافق الدوله،ومشائخ واصحاب محسوبيات بالخارج،لايمارسون عمل،ويتقاظون رواتب شهرية بالعملة الصعبه تحول لهم من البنك المركزي اليمني،مايعني تهريب للعمله الصعبه للخارج".

فيما غرد "نايف الشعوري" : "تخيلوا عمليه جراحيه لمحمد بن سلمان حركت حسابات الخونه والعملاء في الشرعيه في تويتر ليل نهار والاتصالات لم تنقطع بينما ما يحدث من تدهور للعمله المستمر .. لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد !!".

وغردت "فاطمة شرواح المهري" : "طرد التحالف وإسقاط حكومة الفنادق الفاسده مطلب شعبي" .

وقال "Sadek2hamed" في تغريده له : "يتعمّد التحالف السعودي الإماراتي تدمير اقتصاد اليمنيين وتجويعهم ليسهل عليه قيادهم وتنفيذ أجنداته على أرضهم. نحن نعلن للعالم أجمع أننا لن نخضع ولن نقبل بأي مساومات. نعلن للعالم أجمع أن التحالف ينهب ثرواتنا ويدمر اقتصادنا. هادي ومعين والبركاني خونة".

وغردت "ابتسام الزنداني" : "هل من تحالف دعم الريال اليمني ؟؟ لا نريد تحالف دعم الشرعية .. لانه بات كذبة مكشوفة ومكانها سلة ... الشعب يموت جوعا".