شاهد.. 5 من أبرز هاشتاغات العالم الإسلامي

العالم - هاشتاغ

01. أطلق البحرينيون المناوؤن لسياسات النظام الخليفي هاشتاغ #الحق_السياسي والذي أشعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر معبرين من خلاله مجددا عن رفضهم لسياسات النظام الخليفي القمعي الذي سلب حرية الرأي وحقوق الإنسان في البلاد.

02. أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية "الفتنة".

03. هاجمت حسابات إلكترونية ونشطاء سعوديون، ولي العهد محمد بن سلمان عبر هاشتاق #بويكوت_مبس.. وتداول رواد تويتر السعوديون جرائم ولي العهد الطائش داخل المملكة وخارجها، وفساد حكمه وإهداره لمليارات المملكة، والإدانات الدولية المتكررة لفترة حكمه.

04. على خلفية استمرار تزايد التوترات حول سد النهضة الإثيوبي وتهديده لحصص السودان ومصر من مياه النيل، وصل وسم سد النهضة إلى قائمة الوسوم الاعلى تداولا (ترند) في مصر. لكن ماذا عن تداعيات هذا السد على مستقبل مصر؟

05. عشرات الضحايا في حريق التهم مستشفى في مدينة الناصرية جنوب العراق، وبحسب المصادر الرسمية فإن الحريق اندلع في مستشفى الحسين جراء انفجار أنبوب أوكسجين، وكان المستشفى مخصصا لعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا.