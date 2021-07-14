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إصدار إعفاء من الحظر لحصول إيران على الأصول المجمدة

إصدار إعفاء من الحظر لحصول إيران على الأصول المجمدة
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها اصدرت إعفاء من الحظر على جزء من أصول ايران المجمدة في كوريا الجنوبية واليابان من اجل السماح لهذين البلدين لاستخدامها في شراء النفط الايراني .

العالم - ايران

ويسمح الإعفاء من الحظر ، الذي وقعه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، بتحويل الأموال الإيرانية إلى حسابات محددة للمصدرين في اليابان وكوريا الجنوبية.

يسمح هذا التنازل بالإفراج عن الأموال الإيرانية ، التي تم تجميدها نتيجة الحظر الأمريكي ، دون انتهاك القانون.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه من خلال التوقيع على الإعفاء من الحظر ، سيمنح بلينكن في الواقع اليابان وكوريا الجنوبية 90 يومًا أخرى لإكمال تعاملاتهما مع إيران.

ومع ذلك ، تقول وزارة الخارجية إن الإعفاءات "لا تسمح بتحويل الأموال إلى إيران" وستستخدم لسداد ديون تلك الشركات اليابانية والكورية التي قدمت مواد وخدمات غير خاضعة للحظر إلى ايران قبل تشديد الحظر عليها من قبل الإدارة الأمريكية السابقة .

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