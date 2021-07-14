أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية يلتقي الرئيس المنتخب

العالم - ايران

في اطار لقاءات المسؤولين الحكوميين مع الرئيس الايراني، التقى كلا من حجة الإسلام سيد سعيد رضا عاملي أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومحمود واعظي مدير مكتب رئيس الجمهورية، اليوم الاربعاء الرئيس المنتخب السيد ابراهيم رئيسي، وقدما تقريرا عن مجال عملهما واعربا عن تمنياتهما للحكومة الجديدة بالنجاح في اداء مهامها.

وكان عدد من اعضاء حكومة الرئيس روحاني قد التقوا خلال الايام الماضية الرئيس الايراني المنتخب.

الجدير بالذكر أن الحكومة الايرانية الجديدة ستباشر مهامها رسميا يوم 5 أغسطس/آب القادم بعد تنصيب الرئيس المنتخب من قبل قائد الثورة الاسلامية.