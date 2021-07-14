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لبنان..الحكومة تعد وفدا رسميا لزيارة سوريا لبحث التعاون بين البلدين

لبنان..الحكومة تعد وفدا رسميا لزيارة سوريا لبحث التعاون بين البلدين
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة عربية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اجتماع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لوضع جدول أعمال الزيارة الرسمية المرتقبة للوفد اللبناني إلى سوريا، وذلك بهدف تنظيم أمور عالقة بين البلدين في أكثر من مجال.

العالم-لبنان

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصدر خاص أن "التركيز سيكون على كيفية التعاون أو التنسيق في مجالات مختلفة دون خرق قانون قيصر الذي يعد أي تعامل مع الحكومة السورية تجارياً ومالياً واقتصادياً دعماً للحكومة السورية ويعرّض الأفراد والشركات اللبنانية والقطاع المصرفي للعقوبات".

وأضاف المصدر قائلا: "إنه لهذا السبب تتم دراسة جدول الأعمال بدقة وبطريقة لا تترتب عليها أي عقوبات على لبنان بل تعود بالنفع على البلدين فضلاً عن تنظيم عدد من الأمور العالقة بينهما، مشيرا إلى أن "الوفد الذي سيزور سوريا يُفترض أن يضم مبدئياً وزراء الصناعة والزراعة والأشغال".

ويعد هذا الوفد اللبناني الرسمي الأول من نوعه لزيارة سوريا، إذ اقتصرت الزيارات مؤخراً على كل من وزير الصحة حمد حسن، الذي زار دمشق بداية العام الحالي بهدف الحصول على الأكسجين الذي فُقد من لبنان في عز موجة قاسية لـ"كورونا"، ووزير الشؤون الاجتماعية الذي زار دمشق لبحث ملف عودة النازحين السوريين.

ويأتي التحضير لهذه الزيارة في وقت باتت تسوية العلاقات مع سوريا أمراً مطلوباً انطلاقاً من علاقة دولة مع دولة ولا سيّما في ظلّ انفتاح كثير من الدول العربية والأوروبية على دمشق وإعادة سفاراتها حسبما يشير المصدر، مع تأكيد أنّه من المفيد للبنان حلحلة كلّ القضايا العالقة وليس فقط قضية إعادة النازحين.

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لبنان..الحكومة تعد وفدا رسميا لزيارة سوريا لبحث التعاون بين البلدين

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