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الخارجية الليبية تنفي أنباء استقالة نجلاء المنقوش

الخارجية الليبية تنفي أنباء استقالة نجلاء المنقوش
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة الخارجية الليبية، الأنباء المتداولة عن استقالة الوزيرة نجلاء المنقوش من منصبها.

العالم-ليبيا

وقالت الخارجية الليبية مساء الثلاثاء، في بيان لها، إن "وزارة الخارجية تؤكد عدم صحة هذه الأخبار التي تهدف إلى التشويش على عمل الوزارة، وتطلب من كل وسائل الإعلام، تحري الصدق والموضوعية في نقل مثل هذه الأخبار قبل تداولها أو نشرها".

ودحضت الوزارة في بيانها أنباء عن صدور قرار تعيين بعض المستشارين بالسفارات في الخارج، محذرة من الأخبار المغلوطة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعتبر نجلاء المنقوش أول ليبية تتولى حقيبة الخارجية في بلدها ضمن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي منحها البرلمان الثقة في مارس/ آذار الماضي.

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الخارجية الليبية تنفي أنباء استقالة نجلاء المنقوش