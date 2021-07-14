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الصين تدعو باكستان الى إنزال "عقاب شديد بمنفذي تفجير حافلة تقل صينيين وضمان أمن وسلامة المواطنين الصينيين ومؤسساتها ومشاريعها

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

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