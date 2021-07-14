شاهد.. تزايد بأعداد المهاجرين الذين قضوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا

العالم - أوروبا

لا يقل البر فتكا عن البحر؛ ولا تزال معاناة المهاجرين الباحثين عن فرصة لحياة أفضل مستمرة؛ وأعداد الضحايا في ازدياد مطرد.

فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الذين قضوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول سرا إلى أوروبا تضاعف هذا العام، مطالبة الدول باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه المأساة.

وأشارت تقارير المنظمة إلى أن ما يزيد عن 1100 شخص لقوا حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في النصف الأول من العام الحالي؛ أي أكثر من ضعف العدد الذي سجل في نفس الفترة من العام المنصرم.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن المنظمات المدنية العاملة في البحث والإنقاذ واصلت الاصطدام بعقبات كبيرة، إذ إن أغلبية قواربها عالقة في الموانئ الأوروبية بسبب قرارات مصادرة إدارية وإجراءات جنائية وإدارية ضد أفراد طواقمها.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الزيادة في الوفيات تأتي في وقت تتزايد فيه عمليات اعتراض القوارب التي تقل مهاجرين قبالة سواحل شمال أفريقيا.

ومنذ سنوات تقوم إيطاليا والاتحاد الأوروبي بتمويل جهاز خفر السواحل الليبية وتدريبه وتجهيزه لمنع المهربين من جلب أعداد إضافية من المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا بحرا.

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