البحرين تهدد قطر باللجوء لمجلس التعاون

العالم - البحرين

وقال الزياني في تصريح لصحيفة البلاد: "وقعنا على بيان العلا الذي له دور ويجب ان نعمل في هذا المشوار ولكن الطريق السهل والصائب معروف".

واعتبر الزياني أن "الحملة الإعلامية القطرية مازالت مستمرة على البحرين، وقناة الجزيرة ما تزال مُواصلة في نهجها، ولكن علينا أن نواكب هذا التحدي برفعنا مذكرات احتجاج لقطر ومجلس التعاون الخليجي"، حسب تعبيره.

وهدد باللجوء الى مجلس التعاون الخليجي في حال استمرت قطر في إهمال دعوة البحرين للحوار وفق بيان العلا وقال "المسلم إذا دعي يستجيب".

وفي وقت سابق، أعلنت البحرين أنها وجهت دعوتين إلى قطر لعقد مفاوضات لحل المسائل العالقة بينهما والتوقيع على بيان ثنائي، ولم تستجيب الدوحة للدعوات.