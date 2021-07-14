تعيين طحان نظيف متحدثا باسم مجلس صيانة الدستور

العالم - ايران

و افادت وکالة "ارنا" الیوم الاربعاء ان انتخابات مجلس صيانة الدستور أُجريت وتم الإبقاء آية الله أحمد جنتي وسيامك ره بيك أمينًا ونائبًا لمجلس صيانة الدستور.

كما أنتخب هادي طحان نظيف متحدثا جدیدا باسم مجلس صيانة الدستور.

وأشار آية الله جنتي إلى انتهاء مسؤولیة عباس علي كدخدائي متحدثا باسم مجلس صيانة الدستور ورفضه الاستمرار في هذه المسؤولية مشیدا بأدائه الجيد في المجلس .

وقال انه دافع عن مجلس صيانة الدستور جیدا بالرصانة والعقل والمنطق وكانت له علاقة جيدة مع وسائل الإعلام والصحفيين وحافظ على سمعة المجلس.

وتابع ان كدخدائي لقد كان دائمًا مستشارًا أمينًا لي. والآن يتولى مسئولیة معهد ألابحاث لمجلس صيانة الدستور. قائلا انه يهتم بالشباب وتمكن من تدريب محامين شباب في معهد البحوث للمجلس.

كما اشاد أعضاء آخرون في مجلس صيانة الدستور على اداء جید لكدخدائي في مسئوليته كمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ، وتمنوا له التوفيق في مسئوليته الجديدة.