الصحة الايرانية: 23371 إصابة و 184 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 23371 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 440 ألفا و 400 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2457 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3963 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 69 ألفا و 943 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 184 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 86 الفا و 391 حالة وفاة.

وحتى الآن تلقى 5 ملايين و 331 الفا و 780 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى مليونان و 191 الفا و 936 الجرعة الثانية ، ليبلغ إجمالي 7 ملايين و 523 الفا و 716 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 24 مليونا و 745 ألفا و 601 إختبار للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 143 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 186 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 119 مدينة.