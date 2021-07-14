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واعظي: شحنات مستوردة من لقاحات كورونا ستصل البلاد سريعا

واعظي: شحنات مستوردة من لقاحات كورونا ستصل البلاد سريعا
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

اكد مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي ضرورة الاسراع في عملية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا من اجل استئناف الدراسة في المدارس والجامعات حضوريا، لافتا الى ان هناك شحنات من لقاحات كورونا مستوردة ستصل البلاد سريعا.

العالم- ايران

يتبع...

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