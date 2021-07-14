الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١
١٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

دمشق تدين التدخل الأمريكي السافر بشئون كوبا الداخلية

دمشق تدين التدخل الأمريكي السافر بشئون كوبا الداخلية
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعربت الحكومة السورية عن ادانتها بأشد العبارات للتدخل الأمريكي السافر في شؤون كوبا الداخلية الهادف إلى زعزعة الاستقرار فيها.

العالم - سوريا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التدخل الأميركي السافر في شؤون كوبا الداخلية والذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار فيها والنيل من الإنجازات التي حققها الشعب الكوبي.

وأضاف المصدر أن الحصار الأميركي الجائر وسياسة الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة هي السبب الأساس للظروف الاقتصادية الصعبة والمعاناة المعيشية للمواطنين الكوبيين وعلى المجتمع الدولي التحرك لوضع حد لهذا الإرهاب الاقتصادي الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وأبسط حقوق الإنسان.

وتابع المصدر إن الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن تضامنها الكامل مع كوبا الصديقة قيادة وحكومة وشعبا فإنها واثقة أن كوبا التي واجهت الحصار الأميركي الظالم منذ قرابة ستين عاماً ستتمكن من التغلب على الهجمة الجديدة التي تتعرض لها والحفاظ على سيادتها.

روابط ذات صلة

وزير خارجية كوبا: الحكومة الأمريكية وراء الاضطرابات ببلادي

إيران تدين أي تدخل أجنبي في شؤون كوبا الداخلية

الرئيس الأرجنتيني يطالب برفع الحصار عن كوبا ويرفض التدخل الخارجي في أمورها

شاهد.. دمشق ترفض آلية إيصال المساعدات لانتهاك سيادتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية على الرابط

الداخلية التركية: أحبطنا أكثر من مئة مخطط إرهابي هذا العام

نواب فرنسيون يطرحون أسئلة بشأن حالة حقوق الإنسان بالبحرين

 بوتين یرسل برقية تهنئة إلى ماكرون بمناسبة "يوم الباستيل"

بريطانيا تفرض ارتداء الكمامات في المواصلات العامة

القوات العراقية تعالج عبوتين ناسفتين في البصرة