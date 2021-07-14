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بريطانيا تفرض ارتداء الكمامات في المواصلات العامة

بريطانيا تفرض ارتداء الكمامات في المواصلات العامة
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

طلب عمدة لندن من الهيئة المشرفة على خدمات النقل في العاصمة فرض استخدام الكمامات في الحافلات والقطارات "كشرط لاستخدامها "، بعد رفع القيود القانونية في إنجلترا في 19 يوليو.

العالم- منوعات

وقال صادق خان، الأربعاء، إنه "غير مستعد" لتعريض مستخدمي وسائل النقل في العاصمة "للخطر" بإلغاء القواعد الخاصة بارتداء الكمامات بعد رفع الالتزام القانوني بارتدائها.

وشروط النقل هي شروط تعاقدية بين الركاب وهيئة النقل في لندن، التي تشرف على خدمات النقل العام في العاصمة. وبموجب بنود الاتفاق، سيكون بمقدور قوة إنفاذ القانون منع ركوب أو خروج الركاب الذين لا يرتدون الكمامات أثناء استخدام مترو الأنفاق والحافلات والتزام، وذلك وفقا لأسوشيتد برس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن معظم القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا في إنجلترا، بما في ذلك ارتداء الكمامات الإجباري في العديد من الأماكن العامة الداخلية، ستنتهي ضمن المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق للخروج من الإغلاق. لكن جونسون حث المواطنين على توخي الحذر والتحلي بالمسؤولية.

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