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روحاني يبعث ببرقية مواساة الى رئيس الوزراء العراقي

روحاني يبعث ببرقية مواساة الى رئيس الوزراء العراقي
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

بعث الرئيس الايراني حسن روحاني ببرقية مواساة الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اعرب فيها عن تعازيه بوفاة عشرات الاشخاص جراء حريق مستشفى الامام الحسين (ع) بمدينة الناصرية جنوب العراق.

العالم- ايران

وقال روحاني في برقية التعزية : ان خبر الحريق الذي اودى بحياة العشرات من المواطنين العراقيين، ترك حزنا وأسى بالغين لدى حكومة وشعب الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: بالنيابة عن ايران حكومة وشعبا، أتقدم بأحر التعازي لكم وللشعب العراقي على هذا الحادث المأساوي، سائلا الباري تعالى ان يمن بالشفاء العاجل للمصابين، والرحمة والمغفرة للضحايا، وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان مسؤولون في قطاع الصحة في العراق قد اعلنوا الثلاثاء بارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب مساء الإثنين في قسم عزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الامام الحسين (ع) بمدينة الناصرية جنوب البلاد إلى 92 شخصا، كما أصيب أكثر من 100 شخص آخرين في هذا الحريق الذي نجم عن انفجار خزان أوكسجين.

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