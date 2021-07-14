الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١
٠٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الامن الايراني يؤكد للرئيس العراقي دعم القيادة الإيرانية لأمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون ضد الإرهاب والتطرف وإرساء السلام في المنطقة

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العدوان على اليمن  صنعاء تدعو إلى إيقاف انهيار العملة في المحافظات الجنوبية المحتلة + فيديو

 لبنان: علي فضل الله يدعو لتقديم اعتذارات جماعية ومصارحة

ضاحي خلفان ينتقد السعودية.. الإمارات في الحرب وعُمان في السلام!

الرئيس العراقي يؤكد لوزير الامن الايراني عمق الروابط بين البلدين

الإحتلال يربط اعمار غزة بصفقة الاسرى والوسطاء يطلبون وقتا

أردوغان: لن نسمح باستغلال الشعب التركي "تحت عباءة الدين"