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العراق.. اعلان توصيات الاجتماع النيابي بشأن حريق مستشفى الحسين

العراق.. اعلان توصيات الاجتماع النيابي بشأن حريق مستشفى الحسين
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس كتلة بدر النيابية بالعراق حسن شاكر الكعبي، عن أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع النيابي مع اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق بحادث حريق مستشفى الحسين في ذي قار.

العالم - العراق

وقال رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاجتماع النيابي مع اللجنة الحكومية تطرق الى حادثة الحريق وخرج بتوصيات أهمها دعوة رئيس مجلس النواب إلى اجتماع للرئاسات الثلاث ورؤساء القوى السياسية لإيجاد حلول جذرية لمشاكل محافظة ذي قار ومن بينها الصحية فضلاً عن بقية المحافظات".

وأضاف، أن "مجلس النواب بانتظار التحقيقات التي سوف تعلنها الحكومة وكذلك اللجنة المشرفة من البرلمان قبل اتخاذ خطوات جديدة.

وفي وقت سابق، ترأس رئيس مجلس النواب اجتماعاً مع اللجنة الحكومية المشكلة للتحقيق بحريق مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار، بحضور وزيري الداخلية والعمل ورئيس الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وعدد من أعضاء مجلس النواب".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن الإحصائية الرسمية لشهداء فاجعة حريق مستشفى الحسين في ذي قار.

وقالت الوزارة في بيان: "بعد اتمام اجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في محافظة ذي قار، بلغ مجموع شهداء حادثة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام 39 شهيداً معلوم الهوية و21 شهيداً مجهول الهوية".

وأضافت، أنه "يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية، وسيعلن عن ذلك حال إكمال الاجراءات الطبية العدلية اللازمة".

وذكرت الوزارة أن "ما يتم تداوله من أرقام للضحايا في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، غير صحيح"، مشيرة إلى أن "وزارة الصحة والبيئة هي المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات والإحصائيات".

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