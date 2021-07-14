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الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون أبلغ رئيس الحكومة أنّ التشكيلة المقترحة ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

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