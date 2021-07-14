روسيا تعرض أحدث طائراتها المسيرة الهجومية للمرة الاولى

العالم- روسيا

وعرضت شركة "كرونشتاد" الروسية، المطورة والمصنعة للطائرة المسيرة "Orion-E" عينة منها في معرض "MILEX" في مينسك في شهر يونيو/حزيران السابق، بالإضافة إلى محطة تحكم أرضية وخيارات حمولة وأسلحة طائرات.

وتم تصميم الطائرة المسيرة الهجومية "Orion-E" للقيام بمهام في مجموعة مختلفة من المناطق المناخية، حيث يصل وزنها إلى 1.1 طن والحمولة القصوى 250 كلغ. أما زمن الرحلة يمكن أن يصل إلى 30 ساعة، بسرعة 200 كم/ساعة.

كما أن الطائرة المسيرة قادرة على إجراء الاستطلاع في نطاقات الموجات الضوئية والأشعة تحت الحمراء. ومن الممكن التحكم بعدة طائرات مثيلة لها في وقت واحد.

في الوقت ذاته، تمتلك "Orion-E" ثلاثة حوامل لتعليق أنواع مختلفة من ذخيرة الطيران.