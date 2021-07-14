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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في حي بئر أيوب ببلدة سلوان في القدس وإحراق عامود كاميرات تابع للإحتلال

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

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