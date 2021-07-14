24 مليون دولار خسائر القطاع الزراعي في غزة خلال الحرب الأخيرة + فيديو

العالم - فلسطين

عندما نقول إن الاحتلال قد دمر الحجر والبشر والشجر فإن ما نعنيه بتدمير الشجر أن ٢٤ مليون دولار هو خسائر القطاع الزراعي في قطاع غزة.

وخلف هذه الأرقام حكاية مزارعين كانوا يؤمنون غذاء أهل غزة.. وباتوا لا يستطيعون تأمين غذاءهم.

المزارع أحمد اللوح يقف على أرض رويت بدماء والده الذي قتله الجيش الإسرائيلي وهو يقوم بسقايتها عام ٢٠١٤ واليوم ضاعف الاحتلال جريمته بتدمير كافة مزروعاتها.

وليس بعيدا عن أرض المزارع أحمد اللوح توجهنا لأكبر مخازن للأسمدة والمعدات الزراعية والتي كانت تسد ٦٠% من احتياجات القطاع لكنها باتت أثرا بعد عين.

في تقريرنا اليوم رصدنا حكايتان ولكن على أرض غزة ما زالت هناك مئات الحكايا التي توثق الجريمة الإسرائيلية ضد البشر والشجر والحجر.

وبتدمير هذه الأراضي والمزارع أعدم الاحتلال الأمن الغذائي في قطاع غزة.. فبلغة الأرقام الخسائر بالملايين، أما بلغة الصمود فإن المزارع الفلسطيني سيبقي فأسه في هذه الأرض مهما بلغت التضحيات.

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