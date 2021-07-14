بايدن يشارك في اجتماع منظمة "أبيك" الاستثنائي

العالم- الامیرکیتان

وذكرت بساكي في بيان: "يوم الجمعة 16 يوليو (تموز)، سيشارك الرئيس جوزيف آر بايدن جونيور، في الجلسة الافتراضية لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، حيث سيناقش القادة إنهاء الجائحة ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي".

وقالت بساكي، إن الاجتماع سيكون أول مشاركة لبايدن مع العديد من قادة "أبيك"، خاصة أولئك الموجودين في جنوب شرق آسيا.

وأضافت بساكي أن بايدن يخطط لإطلاع قادة "أبيك" على جهود الولايات المتحدة لتوفير لقاحات "كوفيد" لدول آسيا والمحيط الهادئ، كما سيناقش المسائل الاقتصادية المتعلقة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تترأس رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اجتماعا غير رسمي لقادة دول مجموعة "أبيك" التجارية لآسيا والمحيط الهادئ خلال الأسبوع الجاري، من أجل التركيز على جائحة فيروس كورونا المستجد وآثاره الاقتصادية.

وقالت أرديرن، في بيان، إنها ستكون المرة الأولى التي يعقد فيها زعماء "أبيك" اجتماعا إضافيا، قبل اجتماعهم الرسمي المقرر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما يعكس الرغبة في معالجة تأثير الوباء.

واتفقت المجموعة المكونة من 21 دولة، والتي تضم أمريكا والصين واليابان، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، على مراجعة الحواجز التجارية وتسريع العبور عبر الحدود للقاحات (كوفيد-19) والسلع ذات الصلة، لكنها لم تصل إلى حد الالتزام الواسع بإلغاء التعريفات.