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البرهان: الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة

البرهان: الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان على الدور الفعال للاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال الديمقراطي في بلاده ومساندته في المحافل الدولية.

العالم- السودان

وأوضح البرهان ضرورة الاستمرار في هذا الدعم حتى يتجاوز السودان التحديات الداخلية والخارجية.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان لدى لقائه أنيتا ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الإفريقي، إن مكونات الحكومة تعمل في تناغم تام وتسعى لاستكمال هيكلة الدولة من أجل المضي قدما في الإصلاحات القانونية التي تتيح الحريات وترسخ للتسامح الديني، مؤكدا أن المكون العسكري ملتزم بدعم الانتقال الديمقراطي.

وأضاف أن الحكومة الانتقالية حريصة على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي وتعمل على استقرار الأوضاع في إثيوبيا.

وشدد على أن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة، مشيرا إلى مبادرة رئيس الوزراء في هذا الخصوص.

من جانبها أشادت مبعوثة رئيس الاتحاد الأوربي بالجهود التي تبذلها حكومة الفترة الانتقالية في إرساء دعائم التحول الديمقراطي، مؤكدة حرص الاتحاد على الاستمرار في دعم السودان لمواجهة تحدياته الداخلية والخارجية.

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