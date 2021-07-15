رئيس البرلمان السوري يدين قطع تركيا للمياه عن الحسكة

العالم - سوريا

ودعا رئيس مجلس الشعب في رسائله المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية والأجنبية إلى الضغط على تركيا لوقف جرائمه وإنهاء اعتدائه السافر على حقوق وحياة المواطنين السوريين وإعادة إيصال المياه بشكل فوري.

وسبق أن وجه صباغ 48 رسالة أيضاً إلى أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء الاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والجمعيات البرلمانية الإقليمية والعربية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان استنكر فيها الجريمة النكراء والمستمرة التي ترتكبها القوات التركية والجماعات الموالية له بقطع مياه الشرب عن محافظة الحسكة وجوارها.