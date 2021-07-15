بيلاروسيا تؤكد رغبتها بتوطيد العلاقات مع ايران

العالم - ايران

واشار فالري میتسکوفيتش، لدى اجتماعه بالوفد الايراني البرلماني برئاسة النائب ابوالفضل عموئي في مينسك يوم الاربعاء، الى أهمية تعزيز التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بالنسبة لبلاده، موضحاً: ان العالم لايقتصر على الغرب ومن هذه الزاوية فإن علاقات الصداقة مع ايران تكتسب أهمية فائقة بالنسبة لبيلاروسيا.

وهنّأ بنجاح إقامة الانتخابات الرئاسية في ايران معربا عن أمله بذات الوقت بتمتين أواصر الصداقة بين البلدين أكثر مما مضى.

وعدّ المسؤول البيلاروسي تنمية العلاقات بين برلماني البلدين بأنها تكتسب قيمة كبيرة، "ونتصور ان مثل هذه الحوارات تثمر عن تعزيز التفاهم المتبادل وتأمين مصالح الشعوب".

ولفت الى ان انعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة تساهم بقوة في تفعيل العلاقات، منوها الى ان حجم العلاقات الحالية بين البلدين لايتناسب مع امكانياتهما.

وأكد على ضرورة انعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهما مايساهم في رفع مستوى التبادل التجاري بالتناسب مع الطاقات المتاحة.

ويشار الى ان وفدا ايرانيا برلمانيا يضم خمسة نواب برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية ابوالفضل عموئي يزور مينسك حاليا بهدف توطيد العلاقات البرلمانية بين البلدين.