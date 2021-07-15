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هولندا تعيد التوجيه بالعمل من المنزل بعد زيادة إصابات كورونا

هولندا تعيد التوجيه بالعمل من المنزل بعد زيادة إصابات كورونا
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته البرلمان  الأربعاء بأن هولندا ستعيد طرح التوجيهات بالعمل من المنزل بسبب تزايد إصابات كوفيد-19 بعد أسبوعين فقط من رفع القيود.

ويوم الجمعة الماضي أعادت هولندا فرض القيود على الحانات والمطاعم والملاهي الليلية لوقف موجة من الإصابات بين الشبان وذلك بعد أسبوعين فقط من رفع معظم إجراءات العزل العام مع انخفاض الحالات.

والتوصية بالعمل من المنزل ليست إجبارية وتسري على من يستطيعون ذلك فقط.

وتم إلغاء معظم إجراءات العزل العام في 26 يونيو بعدما أدى الإسراع في التطعيم باللقاحات الواقية من فيروس كورونا إلى انخفاض الإصابات بشكل كبير.

وجرى استدعاء البرلمان من عطلته الصيفية من أجل مناقشة خاصة بشأن ارتفاع في الإصابات بلغ ستة أمثال، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة امس الأربعاء لأكثر من 10 آلاف خلال 24 ساعة لأول مرة منذ ستة أشهر.

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