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بالفيديو : قتيل وإجلاء مئات السكان إثر فيضانات عارمة في ألمانيا

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

تسببت أمطار غزيرة بحدوث فيضانات عارمة في أجزاء من غرب ألمانيا ما أدى إلى عرقلة حركة القطارات والنقل البري والنهري داخل مدينة هاغن أكثر مناطق البلاد اكتظاظا بالسكان.

وغرق أحد رجال الإطفاء ونشر الجيش الألماني جنودا لمساعدة سكان تقطعت بهم السبل يوم الأربعاء.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرا من سوء الأحوال الجوية في أجزاء من ثلاث ولايات غربية وأعلنت مدينة هاغن، التي يعيش فيها 180 ألف نسمة، حالة الطوارئ بعد فيضان نهر فولم.

وحذر فريق التصدي للأزمات في المدينة من أن منسوب المياه سيصل خلال الساعات المقبلة إلى مستويات لا تتكرر إلا مرة كل خمسة وعشرين عاما ونصح من يعيشون قرب أنهار المدينة بالانتقال إلى أراض أكثر ارتفاعا على الفور حسبما أفادت محطة "دبليو دي آر" العامة.

وقال بيرند ميليغ المسؤول البيئي في ولاية نورد راين فستفاليا وهي أكثر المناطق تضررا بالفيضانات: "عادة ما نشهد مثل هذا الوضع في الشتاء فقط"، وأضاف "أن أمرا كهذا، وبهذه الشدة، يعد غير معتاد بالمرة في الصيف".

ومن المقرر أن يزور آرمين لاشيت، رئيس وزراء نورد راين فستفاليا ومرشح المحافظين لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل، المنطقة اليوم الخميس.

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