وزيرا خارجية الصين والهند يبحثان التوتر على حدود البلدين

وأجرى وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبي بطاجيكستان.

وقال جايشانكار في تغريدة على "تويتر" بعد اللقاء: "استعادة السلام والهدوء بشكل كامل والحفاظ عليهما في المناطق الحدودية ضروريان لتنمية العلاقات الثنائية".

وذكر جايشانكار أن الجانبين اتفقا الأربعاء على عقد اجتماع لكبار القادة العسكريين.

ولم يصدر تعليق فوري من الصين على الاجتماع بين وزيري الخارجية.

واستمرت المواجهة بين الهند والصين لأكثر من عام رغم المحادثات العسكرية التي شارك فيها القادة المحليون والاجتماعات السياسية بين وزراء الخارجية والدفاع.

في العام الماضي، قتل 20 جنديا هنديا في عراك بالأيدي والهراوات والحجارة مع جنود صينيين في جزء من الحدود المتنازع عليها، وقالت الصين إنها فقدت أربعة جنود.

وحشد الجانبان عشرات الآلاف من الجنود والمدفعية والطائرات المقاتلة على طول الحدود المتنازع عليها بشدة والمعروفة باسم خط السيطرة الفعلية الذي يفصل الأراضي التي تسيطر عليها الصين، والهند من لاداغ في الغرب إلى ولاية أروناتشال براديش في شرق الهند، والتي تزعم الصين أحقيتها بها في مجملها.