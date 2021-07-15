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المطبعون يعرفون بأن التطبيع لن يغير شيئاً! + فيديو

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور إنه يحق للبنان أن يحتفل في ذكرى الـ15 لنصر تموز، وأكد أن على باقي الدول العربية أن تتعلم من درس لبنان وفلسطين في كيفية إلحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني الذي كان يروج لنفسه بأنه لا يقهر.

العالم - خاص العالم

وأضاف بشور خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن: أركان عملية التطبيع بين بعض الأنظمة العربية وكيان الاحتلال يدركون تماماً بأن هذا التطبيع لن يغير في المعادلة شيئاً لأن هذا التطبيع هو بالواقع اعلان لأمر كان معقوداً من اتفاقات تحت الطاولة بين بعض الأنظمة العربية والكيان الصهيوني.

وأكد بشور بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الورزاء الصهيوني السابق نتنياهو احتاجا إلى انتصارات استعراضية، ولأجل ذلك ضغطوا على بعض الانظمة العربية من اجل عقد اتفاق التطبيع.

وتطرق بشور إلى موضوع الاتفاق السعودي - الإماراتي حول إعلان التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ثم الانسحاب السعودي من هذا الاتفاق، قائلاً بأن إعلان التطبيع مع الإحتلال ليس سهلاً على السعودية وعلى العائلة الحاكمة والملك سلمان خصوصا بعد ما جرى في فلسطين خلال معركة سيف القدس الاخيرة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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