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ا ف ب: طالبان تقترح وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر للإفراج عن سجناء

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

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