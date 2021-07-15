الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حاكم مدينة قصر شيرين:

400 شاحنة محملة بالبضائع تدخل يوميا إلى العراق من منفذ برويزخان

400 شاحنة محملة بالبضائع تدخل يوميا إلى العراق من منفذ برويزخان
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعلن محافظ قصر شيرين، ان 400 شاحنة محملة بالبضائع المصدرة، تدخل يوميا عبر منفذ برويزخان الى العراق، وقال ان اولويات التصدير هي الفواكه والخضروات والسلع السريعة التلف.

العالم - ايران

وأضاف "مراد علي تاتار" في مقابلة مع وكالة أنباء (إرنا) اليوم الخميس، أن الصادرات عبر منفذ برويزخان يجري كما في السابق ولا توجد مشاكل في هذا الصدد.

وقال : ان صادرات المحاصيل الزراعية الى العراق باتت أقل خلال فصل الصيف بسبب توفر محاصيل كردستان العراق، وانخفضت الى 400 شاحنة يوميا بعد ان كانت الف شاحنة قبل فصل الصيف.

وقال ان النشاطات التجارية على حدود برويزخان تتم وفق البروتوكولات الصحية من أجل مكافحة انتشار كورونا، كما اشار الى تصدير 500 شاحنة من البضائع يوميا من حدود خسروي الرسمية الى العراق.

يذكر ان عدد سكان مدينة قصرشيرين الواقعة غرب كرمنشاه أكثر من 27 الف نسمة، وتحد العراق بـ 618 كم من الحدود المشتركة، وعلى امتداد هذه الحدود يوجد منفذان حدوديان هما خسروي وبرويزخان .

54 بالمائة من صادرات إيران غير النفطية إلى العراق تتم عبر منفذ برويزخان .

تشترك محافظة كرمانشاه، التي يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة، في حدود 371 كيلومترا مع العراق، وهناك منفذان رسميان وخمسة أسواق حدودية نشطة في هذه المحافظة مع العراق.

روابط ذات صلة

استئناف حركة المسافرين العراقيين والايرانيين عبر منفذ برويزخان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الولادة العسيرة.. هل يشهد لبنان ولادة حكومة تنتشله من أزماته؟

اعتداءات إسرائيلية على الأغوار الشمالية واعتقالات في القدس

حمد بن جاسم: استعادة المجال الجوي من البحرين انتصار وتصحيح لخطأ تاريخي

الكاظمي ووفد امريكي يبحثان التحضيرات لجولة الحوار المقبلة

تسريبات من كتاب قيد الصدور: جنرالات أمريكيون تخوفوا من قيام ترامب بمحاولة انقلاب بعد الانتخابات!

كابل: "طالبان" عرضت وقفا لإطلاق النار في أفغانستان لـ3 أشهر بشروط