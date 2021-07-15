400 شاحنة محملة بالبضائع تدخل يوميا إلى العراق من منفذ برويزخان

العالم - ايران

وأضاف "مراد علي تاتار" في مقابلة مع وكالة أنباء (إرنا) اليوم الخميس، أن الصادرات عبر منفذ برويزخان يجري كما في السابق ولا توجد مشاكل في هذا الصدد.

وقال : ان صادرات المحاصيل الزراعية الى العراق باتت أقل خلال فصل الصيف بسبب توفر محاصيل كردستان العراق، وانخفضت الى 400 شاحنة يوميا بعد ان كانت الف شاحنة قبل فصل الصيف.

وقال ان النشاطات التجارية على حدود برويزخان تتم وفق البروتوكولات الصحية من أجل مكافحة انتشار كورونا، كما اشار الى تصدير 500 شاحنة من البضائع يوميا من حدود خسروي الرسمية الى العراق.

يذكر ان عدد سكان مدينة قصرشيرين الواقعة غرب كرمنشاه أكثر من 27 الف نسمة، وتحد العراق بـ 618 كم من الحدود المشتركة، وعلى امتداد هذه الحدود يوجد منفذان حدوديان هما خسروي وبرويزخان .

54 بالمائة من صادرات إيران غير النفطية إلى العراق تتم عبر منفذ برويزخان .

تشترك محافظة كرمانشاه، التي يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة، في حدود 371 كيلومترا مع العراق، وهناك منفذان رسميان وخمسة أسواق حدودية نشطة في هذه المحافظة مع العراق.