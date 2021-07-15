الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يستعد لإرسال معلمين صهاينة إلى المغرب.. والهدف؟!

الاحتلال يستعد لإرسال معلمين صهاينة إلى المغرب.. والهدف؟!
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

 ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان المنظمة الصهيونية العالمية وباتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، قررت إطلاق جهودها لإرسال مبعوثين إلى “الشتات اليهودي” من أجل تنفيذ برامج نشر الثقافة والقيم الصهيونية وتعليم اللغة العبرية والتاريخ الصهيوني في عدة دول من بينها المغرب.

العالم-الاحتلال

وقال موقع “اسرائيل هيوم“ ان تسعين مدرسا إسرائيليا سيتوجهون للتوجه إلى أمريكا الشمالية واللاتينية وأوروبا وأستراليا وحتى المغرب الذي قامت إسرائيل بتطبيع العلاقات معه في عام 2020.

وقال شاغيت هادار، مدير الدراسات اليهودية في مدرسة بن بورات يوسف في نيوجيرسي إن “المبعوثون في هذه المدارس هم من نواح كثيرة سفراء لدولة إسرائيل، وممثلين عن الجمهور الإسرائيلي والثقافة والتقاليد واللغة”.

وأشاد وزير شؤون المغتربين الإسرائيلي نحمان شاي بالخطوة وقال إنها “ستقوي الروابط بين الجاليات اليهودية في الشتات وإسرائيل وتوفر التعليم الذي تشتد الحاجة إليه لجيل الشباب اليهودي”.

وتُعتبر المنظمة الصهيونية العالمية (WZO) إطار تنظيمي يضم كل اليهود الذين يقبلون ببرنامج “بازل” هو أول بيان للحركة الصهيونية الذي دعا إلى احتلال فلسطين واستيطانها، وتهدف المنظمة لإقامة وطن "قومي" لليهود، وكان من مؤسسي هذه المنظمة ثيودور هرتزل، الذي ساهم وبشكل كبير في الترويج لفكرة احتلال فلسطين.

المصدر: رأي اليوم

روابط ذات صلة

زيارة مرتقبة لوزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي للمغرب

دعوات في المغرب لرفض التعاون العسكري مع الاحتلال

الوباء يتفاقم بتونس ومناورات المغرب مع الاحتلال الاسرائيلي- الجزء الاول

تمادي المغرب في خطواته التطبيعية مع الاحتلال- الجزء الثاني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الامن الايراني يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض

شاهد..شاحن هاتفك القادم هو إصبع يدك

الصحة الايرانية: 23655 إصابة و 201 وفاة جديدة بكورونا

شاهد .. من هو الرابح الاكبر في التطبيع الإماراتي مع الاحتلال؟

برلمان أوكرانيا يقر استقالة وزير الداخلية

القضاء المصري يأمر برفع التحفظ عن أموال علاء وجمال مبارك