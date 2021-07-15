الاحتلال يستعد لإرسال معلمين صهاينة إلى المغرب.. والهدف؟!

العالم-الاحتلال

وقال موقع “اسرائيل هيوم“ ان تسعين مدرسا إسرائيليا سيتوجهون للتوجه إلى أمريكا الشمالية واللاتينية وأوروبا وأستراليا وحتى المغرب الذي قامت إسرائيل بتطبيع العلاقات معه في عام 2020.

وقال شاغيت هادار، مدير الدراسات اليهودية في مدرسة بن بورات يوسف في نيوجيرسي إن “المبعوثون في هذه المدارس هم من نواح كثيرة سفراء لدولة إسرائيل، وممثلين عن الجمهور الإسرائيلي والثقافة والتقاليد واللغة”.

وأشاد وزير شؤون المغتربين الإسرائيلي نحمان شاي بالخطوة وقال إنها “ستقوي الروابط بين الجاليات اليهودية في الشتات وإسرائيل وتوفر التعليم الذي تشتد الحاجة إليه لجيل الشباب اليهودي”.

وتُعتبر المنظمة الصهيونية العالمية (WZO) إطار تنظيمي يضم كل اليهود الذين يقبلون ببرنامج “بازل” هو أول بيان للحركة الصهيونية الذي دعا إلى احتلال فلسطين واستيطانها، وتهدف المنظمة لإقامة وطن "قومي" لليهود، وكان من مؤسسي هذه المنظمة ثيودور هرتزل، الذي ساهم وبشكل كبير في الترويج لفكرة احتلال فلسطين.

المصدر: رأي اليوم