الصحة الايرانية: 23655 إصابة و 201 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخمیس تم تسجيل 23655 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 464 ألفا و 55 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2552 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 4062 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 86 ألفا و 17 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 201 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 86 الفا و 592 حالة وفاة.

وحتى الآن تلقى 5 ملايين و 507 آلاف و 841 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى مليونان و 219 الفا و 693 الجرعة الثانية ، ليبلغ إجمالي 7 ملايين و 727 الفا و 534 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 24 مليونا و 819 ألفا و 290 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 169 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 166 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 113 مدينة.