الصدر: ما يحدث في العراق مخطط شيطاني لإذلال الشعب وإحراقه

العالم - خاص بالعالم

إعلان مقاطعة الإنتخابات البرلمانية العراق أطلقه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مؤكدا أنه سيسحب دعمه من كل من يدعي الإنتماء للتيار الصدري في الحكومة العراقية الحالية والمقبلة.

الصدر اعتبر إن ما يحدث في العراق مخطط شيطاني لإذلال الشعب واحراقه، داعيا العراقيين إلى مناصرة العراق ضد المطبعين التبعيين؛ وحذرهم من بيع الوطن.

وكانت كتلة"سائرون" التي يتزعمها الصدر فازت بالانتخابات البرلمانية عام 2018، وحصلت على54 مقعدا.

هذا ومن المقرر أن تجري الإنتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بعدأن تم تأجيلها من السادس من يونيو/ حزيران بإعلان من الحكومة العراقية، الذي جاء عقب اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتأجيلها لاستكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية، وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية.

وفي أكتوبر الماضي، أقر البرلمان العراقي، قانون الانتخابات بعد جدل بشأن فقرة الدوائر الانتخابية، وصدق عليه رئيس البلاد.

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