قتلى ومفقودين بفيضانات عارمة اجتاحت قرى غرب المانيا

العالم - خاص بالعالم

عشرات الضحايا وعشرات المفقودين فضلا عن تدمير عشرات المنازل حصيلة الفيضانات العارمة للأنهار، التي شهدتها قرى ومناطق غرب المانيا.

وذكرت وكالات ان حجم الدمار في بعض المناطق ما زال غير واضح بعدما عزلت مياه الفيضان والانهيارات الطينية العديد من القرى وجعلت المرور عبر الطرق صعبا.





وحولت الأمطار الغزيرة شوارع مدن وقرى البلاد إلى سيول جرفت السيارات والأشجار وتسببت في انهيار بعض المباني مهددة منازل أخرى بالانهيار.



وأكد مسؤولون محليون أن هطول الأمطار بكثافة أدى إلى ارتفاع منسوب المياه داخل الأنهار متجاوزة ضفافها، مما أدى إلى انهيار العديد من المباني في بعض المناطق، وتهديد المزيد من منازل المواطنيين.

وفيما ذكر المسؤولون أن ولاية شمال الراين فستفالن وولاية راينلاند بفالز كانتا من أكثر المناطق تضررا من الأمطار الغزيرة غير المعتادة وفيضان الأنهار.



قالت شرطة مدينة كوبلنز إن طائرات هليكوبتر توجهت من ولايات مجاورة لنقل الناس إلى مناطق امنة لافتة الى جهود ومحاولات رجال الإنقاذ إجلاء المنكوبين الذين لجأوا إلى أسطح منازلهم.



المسؤول البيئي في ولاية شمال الراين فستفاليا أكثر المناطق تضررا بالفيضانات رأى أن أمرا كهذا وبهذه الشدة غير معتاد بالمرة في فصل الصيف مؤكدا اسمرار حالة الطوارئ وعمليات اجلاء السكان في المناطق المنكوبة.



وفي بلجيكا انهارت نحو عشرة منازل في بيبنستر بعدما فاض نهر فاسدري وأغرق البلدة الواقعة في شرق البلاد وتم إجلاء السكان من أكثر من ألف منزل كذلك تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات الى اضطراب النقل العام بشدة في بلجيكا وتوقفت خدمة القطارات السريعة إلى ألمانيا وتعليق الحركة في نهر موز أهم ممر مائي بالبلاد.



وفي هولندا ألحقت فيضانات الأنهار أضرارا بالكثير من المنازل في إقليم ليمبورخ في جنوب البلاد وجرى إخلاء عدة دور للرعاية.

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