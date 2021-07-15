الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
٠١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تخطط لاطلاق 23 صاروخا لحماية الارض من كويكب خطير

الصين تخطط لاطلاق 23 صاروخا لحماية الارض من كويكب خطير
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

يخطط علماء الصين لإطلاق أكثر من عشرين صاروخا باتجاه كويكب ضخم، من أجل تغيير مساره، لأن هناك احتمالا ضئيلا لإصطدامه بالأرض، ما يسبب كارثة عالمية.

العالم-علوم وتكنولوجيا

ويشير موقع Live Science، إلى أن الحديث يدور حول الكويكب بينو الذي كتلته 77.5 مليون طن وعرضه أكثر من 400 متر، وسوف يمر بالقرب من الأرض على مسافة 7.5 مليون كيلومتر خلال أعوام 2175-2199 .

ومع أن احتمال اصطدام هذا الكويكب ضئيل جدا، إلا أنه في حال حدوث الاصطدام فسوف يسبب دمارا كبيرا، نتيجة تحرر ما يعادل 1200 ميغاطن من مادة التروتيل الشديدة الانفجار. وهذا أقوى بـ 80 مرة من قوة انفجار القنبلة النووية فوق هيروشيما.

ووفقا لحسابات خبراء من الصين، لتغيير مسار الكويكب لمسافة 9 آلاف كيلومتر، يجب استهدافه بـ 23 صاروخا من نوع Long March 5 الذي يزن كل منها 900 طن.

المصدر: روسيا اليوم

روابط ذات صلة

ناشيونال جيوغرافيك تكشف عن محيط خامس على وجه الارض

العثورعلى اخطر بقعة في الارض في العصور الماضية

كويكب يقترب من الأرض.. وتحذير من خطر محتمل!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مواد غذائية يفضل عدم تناولها في الطقس الحار

ماذا جرى في اول زيارة لوزير خارجية ليتوانيا للعراق؟

الصين تخطط لاطلاق 23 صاروخا لحماية الارض من كويكب خطير

باكستان تؤكد سيطرة طالبان على معبر أفغاني حدودي

بالفيديو.. الصدر: ما يحدث في العراق مخطط شيطاني لإذلال الشعب وإحراقه

أعلى بثلاث مرات مما كان معتقدا.. هذه قيمة أسلحة بريطانية للسعودية خلال عدوانها على اليمن