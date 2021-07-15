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سلطات هايتي تحتجز رئيس أمن القصر الرئاسي

سلطات هايتي تحتجز رئيس أمن القصر الرئاسي
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن السلطات في هايتي ألقت القبض على رئيس أمن القصر الرئاسي في إطار التحقيقات في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

العالم - الأميركيتان

وقالت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس إن المتحدثة باسم الشرطة أكدت أن الشرطة احتجزت رئيس فريق أمن القصر الرئاسي، ديميتري هيرارد.

وذكرت الصحيفة أن الادعاء في هايتي يسعى لمعرفة سبب عدم مواجهة المهاجمين مقاومة كبيرة في مقر إقامة الرئيس.

وقُتل مويس بالرصاص في منزله يوم السابع من يوليو/ تموز الحالي على يد فريق اغتيال يضم 26 كولومبيًا ومواطنين اثنين يحملان الجنسية الأمريكية.

وقالت الشرطة الكولومبية اليوم إنها تبحث عن ثلاثة كولومبيين آخرين كانوا في هايتي وجمهورية الدومينيكان.

وأكدت كولومبيا أن السلطات في هايتي هي التي تقود التحقيق. وذكر مدير الشرطة الوطنية الكولومبية، لويس فارجاس، أنه ليس لديه
معلومات بشأن تقرير لمحطة تلفزيونية كولومبية أمس أشار إلى تورط القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، في الاغتيال.

ولم يعلق جوزيف على التقرير.

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