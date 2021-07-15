وزارة العمل في حكومة عمان تعلن عن اكثر من 1000 فرصة عمل

العالم - عمان

وحسب موقع البوابة الاعلامية لسلطنة عمان، أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس، أكثر من 1000 فرصة عمل في إعلان يعدّ السادس منذ بدء العام للتوظيف في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة.

ويتضمّن الإعلان (1152) فرصة وظيفية في (14) مؤسسة حكومية، تتضمّن (169) فرصة عمل عبارة عن إحلال، كما سيتم الكشف عن تخصيص (9) فرص من إجمالي الفرص المعلنة لذوي الإعاقة.

وتوزعت الفرص الوظيفية المقرّر الإعلان عنها على مختلف المؤهلات بدءًا من الدكتوراة وحتى الدبلوم العام، حيث سيتم الإعلان عن شاغر واحد بمؤهل الدكتوراة، و/10/ شواغر بمؤهل الماجستير، و/1030/ شاغرًا بمؤهل البكالوريوس، و/103/ شواغر بمؤهل دبلوم بعد شهادة التعليم العام، و/8/ شواغر وظيفية بدون مؤهل.

كما أنّ أغلب الوظائف التي سيتم الإعلان عنها تتوفر لدى وزارة التربية والتعليم.

حول ذلك قال ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "انطلاقًا من دور الوزارة في رفد الحقل التربوي بالكوادر الوطنية المؤهّلة التي يعوّل عليها في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة والمُضي قُدُمًا في النهوض بمسيرة التعليم في السلطنة، واستكمالاً لخطة الوزارة في استيعاب الباحثين عن عمل - من المخرجات التربوية وغيرها من التخصصات الداعمة - في الشواغر المتوفرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة العمل عن (659) شاغرًا منها 610 شواغر بوظيفة معلمة مجال أول".

وأضاف البحري أنّ هذا الإعلان يأتي استكمالاً لإعلانات أخرى جرى التنسيق لها في وقت سابق وفق خطط مدروسة وبناءً على الاحتياجات الفعلية للوزارة التي تستمد معطياتها من الحقل التربوي؛ استعدادًا للعام الدراسي المقبل لضمان الجاهزية التامة فيما يتعلّق بالموارد البشرية.

يُذكر أنّ وزارة العمل سوف تفتح باب التسجيل والتنافس على الفرص المعلنة لمدة شهر منذ الإعلان عنها؛ تجنبًا لأي ضغط قد يواجه الراغبين في التسجيل على الموقع الإلكتروني.