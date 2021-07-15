الحلبوسي والأعرجي يلتقيان بوفد امريكي..لهذا السبب

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ، ان "اللقاء بحث الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، لتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية والتعليمية، واستمرار التعاون والتنسيق في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي والاستشارات للقوات العراقية وزيادة قدراتهم".



واضاف "كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي سياق متصل بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك زيارة الوفد العراقي المرتقبة إلى واشنطن.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت مكغورك والوفد المرافق له، بحضور السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر"، لافتا الى أنه "جرت خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الأمنية والإقليمية، والسبل الكفيلة بالعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، لخلق أجواء أكثر استقرارا".

وأضاف، أن "الجانبين بحثا زيارة الوفد العراقي المرتقبة إلى واشنطن، إلى جانب البحث في انسحاب القوات الأجنبية المقاتلة من العراق، والعلاقات بين البلدين".