الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش المصري يواصل جسرا جويا مع تونس

الجيش المصري يواصل جسرا جويا مع تونس
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة المصرية استمرار الجسر الجوي بين مصر وتونس، لإرسال المساعدات الطبية إلى تونس بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

العالم - مصر

وأوضح بيان الجيش المصري، استمرار تنفيذ تعليمات السيسي باستمرار جسر المساعدات الجوي بين مصر وتونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي يمر بها الأشقاء فى تونس.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي لإستخدامها فى مواجهة الأزمة الصحية التى تمر بها تونس.

وكانت قد أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية، من قاعدة شرق القاهرة الجوية في مصر، متجهة إلى تونس محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

المصدر: روسيا اليوم

روابط ذات صلة

تونس.. تسجيل أعلى معدل وفيات بكورونا منذ بداية يوليو

كورونا في تونس.. تسجيل 194 وفاة جديدة خلال 24 ساعة

المغرب يرسل مساعدات طبية إلى تونس

طائرة محمّلة بـ50 ألف تلقيح وأجهزة توليد الأكسجين تصل الى تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المبعوث الأممي إلى ليبيا يحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار

ملك الأردن يعين نجله الأمير علي نائبا له بدلا من الأمير فيصل

اتفاق لوقف إطلاق النار بين مسؤولين محليين وطالبان في ولاية أفغانية

الرئيس الاسد يتلقى اتصالا من الرئيس العراقي.. ماذا دار بينهما؟

شاهد .. هكذا تستهدف السعودية قيمة الريال اليمني

الجيش المصري يواصل جسرا جويا مع تونس