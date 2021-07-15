الجيش المصري يواصل جسرا جويا مع تونس

العالم - مصر

وأوضح بيان الجيش المصري، استمرار تنفيذ تعليمات السيسي باستمرار جسر المساعدات الجوي بين مصر وتونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي يمر بها الأشقاء فى تونس.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي لإستخدامها فى مواجهة الأزمة الصحية التى تمر بها تونس.

وكانت قد أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية، من قاعدة شرق القاهرة الجوية في مصر، متجهة إلى تونس محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

المصدر: روسيا اليوم