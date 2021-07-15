الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات لحماية موظفيه في أفغانستان

العالم - أوروبا

وقالت المتحدثة نبيلة مصرالي اليوم الخميس إن طالبان مسؤولة عن العنف.. الذي يشكل عقبة أمام عملية السلام ويتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق المبرم (في الدوحة) مع الولايات المتحدة في شباط/فبراير 2020.

وأضافت بدون مزيد من التفاصيل: نعمل على إجراءات أمنية لضمان سلامة الأوروبيين الموجودين في البلاد.

وكان مساعد آخر لبوريل أعلن الثلاثاء أن إجلاء الموظفين المشاركين في المساعدات الأوروبية للتنمية ليس ضروريًا في هذه المرحلة لا في كابول ولا في أي مكان آخر.

لكن القرارات التي اتخذتها الدول الأعضاء قد تغير المعادلة، وخصوصًا بعدما طلبت فرنسا وألمانيا من رعاياهما مغادرة أفغانستان.

وكان نحو 2500 جندي أمريكي و7000 جندي من دول أخرى موجودين في أفغانستان في إطار حلف شمال الأطلسي عندما بدأوا انسحابهم في أوائل أيار/مايو الماضي.