المالكي يحذر من التلاعب بنتائج الانتخابات العراقية المقبلة

العالم - العراق

وقال المالكي في كلمة له خلال حفل انتخابي نسوي لمحافظة بغداد الكرخ، "نقدم التعازي لعوائل الضحايا الذين ذهبوا في فاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) بمحافظة ذي قار"، داعيا الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها في حماية المواطن".



واشار المالكي الى "وجود حالة من عدم الرضى على الاوضاع الاقتصادية والخدمية والامنية"، مطالبا اجهزة الدولة والقوى السياسية بـ"التعاون ومضاعفة الجهود لايجاد حلول لهذه المعضلات والمساهمة في تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات لابناء الشعب العراقي".

وبين أن "الازمات والمشاكل رافقت العراق منذ سقوط النظام البعثي، فتارة يحصل تقدم ونجاح وتارة يحصل اخفاق وتراجع، لذلك على الجميع ان يتعاون ويعمل على رفض كل الفاسدين والعابثين في ممتلكات الدولة"

ودعا نساء العراق الى "دعم العملية الانتخابية والحث على المشاركة الواسعة"، قائلا "النساء لهن دور مهم وكبير في معركة الانتخابات عندما يحشدن الراي والموقف نحو المشاركة الواسعة لكي تعطي نتائج متوازنة ودقيقة عن رغبة العراقيين"، مجددا "رفضه اية محاولة لتاجيل الانتخابات، معتبرا "عدم اجراؤها سيدخل البلاد في ازمة دستورية".



واعتبر أن "المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل الطريق نحو انهاء الازمات التي انعكست سلبا على حياة المواطن العراقي"، محذراً من "محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات من قبل العابثين والمتلاعبين والذين يحاولون التاثير على مخرجات العملية الانتخابات".