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ترامب يرفض ما جاء في كتاب عنه حول استعداده لاستخدام السلاح النووي

ترامب يرفض ما جاء في كتاب عنه حول استعداده لاستخدام السلاح النووي
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما جاء في كتاب جديد عنه، حول مخاوف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من إمكانية استخدامه السلاح النووي للبقاء في السلطة.

العالم _ الاميركيتين


وزعم الكتاب الذي ألفه الصحفيان فيليب راكر وكارول ليونيغ، والذي تناقلت وسائل الإعلام الأمريكية مقتطفات منه قبل صدوره رسميا، أن نانسي بيلوسي أعربت في حديث مع رئيس الأركان مارك ميلي عن مخاوفها من أن دونالد ترامب قد يحاول استخدام السلاح النووي "للبقاء في السلطة".

وأضاف الكتاب أن ميلي أكد لها استحالة ذلك وامتثال العسكريين "للأوامر الشرعية فقط".


وتعليقا على المقتطفات، قال ترامب في بيان عنه أمس الخميس، إن "نانسي بيلوسي مجنونة، وهذا أمر معروف. وكلماتها المتهورة حول أنها كانت تخشى استخدامي للسلاح النووي دليل آخر على ذلك".

وتابع: "في الحقيقة كنت من أخرج البلاد من الحروب، ولم يدخلها فيها. وتمكنت من استعادة الاحترام لبلادنا من جديد، وليس مثلما هو الآن، عندما يضحك عليها زعماء العالم كله. هم لم يضحكوا عندما كنت رئيسا!".

يذكر أن كتاب "أنا الوحيد من يستطيع إصلاح ذلك: السنة الأخيرة الكارثية من رئاسة ترامب"، يركز على السنة الأخيرة لترامب في البيت الأبيض.

ويدعي بأن الجنرالات كانوا يتخوفون من إمكانية إقدام ترامب على تدبير انقلاب على السلطة من أجل البقاء في الحكم.

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