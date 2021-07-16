كولومبيا تكشف معلومات جديدة حول اغتيال رئيس هايتي

العالم _ حوادث



وصرح إيفان دوكي بأن بعض الجنود الكولومبيين السابقين المتهمين بالضلوع في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس ذهبوا إلى تلك الدولة للعمل في الحراسة الشخصية لكن آخرين كانوا يعلمون في إطار مؤامرة.

وقال دوكي في تصريح إذاعي: "كانت هناك مجموعة كبيرة نقلت إلى هايتي للعمل في مهمة حماية مفترضة، لكن مجموعة أصغر بداخلها كانت لديها معرفة تفصيلية بالإعداد لجريمة".

وأضاف: "هل يعفي هذا باقي المجموعة؟ للأسف لا لأنهم كانوا مشاركين في الموقف".

وأفاد كين هوفمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس بأن عددا صغيرا من المحتجزين تلقوا تدريبا لدى الجيش الأمريكي خلال خدمتهم في الجيش الكولومبي في السابق، ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات في هايتي ألقت القبض على رئيس أمن القصر الرئاسي في هايتي على ذمة التحقيق في اغتيال مويس.

وقالت الصحيفة إن المتحدثة باسم الشرطة أكدت احتجاز رئيس فريق أمن القصر الرئاسي ديميتري هيرارد، وذكرت أن الادعاء في هايتي يسعى لمعرفة سبب عدم مواجهة المهاجمين مقاومة كبيرة في مقر إقامة الرئيس.